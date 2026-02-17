アメリカ・ハワイ島のキラウエア火山が再び噴火しました。2024年12月以来続く一連の活動で、今回が42回目の噴火です。アメリカ地質調査所によりますと、15日午後2時ごろ、キラウエア火山の北側と南側の2カ所から約10時間にわたり噴火しました。溶岩は最大で約400メートルの高さまで噴き上がり、噴煙も一時、1万メートルを超えました。噴火活動は火口内にとどまっていて、住宅などへの被害は確認されていません。キラウエア火山はハ