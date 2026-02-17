Ä¹ºê¸©¤Ë½»¤à¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÀ¾Èø²ÃÆà»Ò¤µ¤ó(40ºÐ)¤Ï32ºÐ¤ÇÆý¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢±¦ÆýË¼Á´Å¦½Ð¼ê½Ñ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¡¦Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡¢¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£AYAÀ¤Âå¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë³°¸«¤ÎÊÑ²½¤âÀº¿ÀÌÌ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤³¤Ä¤³¤Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤­¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤è¤¦¤ËÆÍÇ¡Ë¬¤ì¤ë¡ÖÉÂ¡×¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤¬°ìÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢Âç¤­¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢