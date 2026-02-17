ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体（１６日＝日本時間１７日）が悪天候で中止になったことに選手たちから不満の声が出ている。ドイツはフィリップ・ライムントとアンドレアス・ウェリンガーが出場。３回目のジャンプを飛んで首位に立つ中、降雪の勢いが増したため、中止が決定。２回目までの結果でドイツは４位となり、メダルを逃した。ドイツ紙「ビルド」は「わずか０・３ポイント（１６セ