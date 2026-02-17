¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç¶â¡¢¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ïº£¡©¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüÄø¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±éµ»¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤È¤Î·ãÆ®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¸µÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤Î¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿