ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。完璧な演技を見せた“りくりゅう”が、日本ペア初となる大偉業を成し遂げた。フリー世界新でSP5位から大逆転。世界を魅了した。