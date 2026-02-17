俳優の深田恭子が21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演。収録後、大阪のイメージを語った。【番組カット】深田恭子とトークを繰り広げる明石家メンバー1990年4月の放送開始から番組35周年を記念して復活した名物企画、「なにをきくねん」。一般観覧者がゲストに直球質問をするこの企画、通常は50人のところ、今回はスペシャルバージョンとして200人のスタジオ観覧者が集まる。