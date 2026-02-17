肉めし専門店『肉めし 岡もと』から”辛くて旨い”メニューが登場する。2026年2月18日から売り出されるのは、「肉麻婆丼」と「もつ麻婆丼」。ごろごろと肉が入った、同社ならではの麻婆豆腐とは、いったいどんな味わいなのか。肉を食べる麻婆豆腐、ボリュームが凄い！『肉めし 岡もと』は、とんかつ専門店『かつや』の運営元の子会社である「トビラダイニング」が展開する肉めし専門店。期間限定で発売されるのは、麻婆豆腐の常識