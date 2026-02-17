Å¾ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇØÁö¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿ËÙÅç(C)Getty ImagesÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÒôÓÍ¤Î³ê¤ê¤¬À¤³¦Åª¤ÊµÓ¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëËÙÅç¹Ô¿¿¤¬Ä©¤ó¤À2²óÀï¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥¬¡¼¡ªÊÆ²òÀâ¤¬Ø³Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯Áö¹Ô¤ò¼ý¤á¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âè2