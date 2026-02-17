いま、アクティビストと呼ばれる投資ファンドが日本企業に襲い掛かっている。その数は、70社とも80社ともされ、彼らは株主還元やビジネスモデルの転換を求め、経営陣と対立すれば別の取締役候補を立て、時には社長のクビを取ることもある。その存在感は年を追うごとに増しているが、ついには、重大な不祥事に際しては株主代表訴訟にまで踏み込むようになった。小林製薬の紅麴由来のサプリメント被害をめぐって動いた「オアシ