2024Ç¯¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡©2·î8Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Äê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯¼£´ðÈ×¤ÏÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ßÇä¤ê¡¦³ôÇã¤¤¡¦¹ñºÄÇä¤ê¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¤¬ºÆ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÂç¤­¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡È´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÀAI¤äÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡¢ËÉ±Ò¡¢±§Ãè¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬