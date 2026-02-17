¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£16Ç¯ÌÜ¡¢38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤àÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤À¡£¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ø¤Î»î¹ç¤ÇÊÑ¤ÊÅêµå¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë²­Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤ÆÀº×û¤Ê´é¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¤¬¸ý¸µ¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£º£·î27¡¢28Æü¤ËËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó23Ç¯