2026Ç¯2·î11Æü¡¢¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Î¸µÃ«³°»ÖÍº»á¡Ê82ºÐ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï1971Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤«¤é¸Í·úÊ¬¾ù¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¬¾ù¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢Áí¹çÅÔ»Ô³«È¯¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÂå¤Ë¤·¤ÆÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµÒ¼¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÃÛ¤­¾å¤²¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸µÃ«»á¤È30Ç¯°Ê¾å¸òÍ§¤Î¤¢¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ç¡ØÅÒÇî¾ï½¬¼Ô¡ÙÃø¼Ô¤Î±àÉô¹¸»°»á¤¬¡¢¸µÃ«»á¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥«¥Í¡×¤ÎÍ×Äü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔµ­»ö