²ÈÂ²¤«¤é¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¡Ö¹¥¤­¤Ê»þ´Ö¤Ë¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¼«Í³¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÊâ¹ç¤Ç¼ýÆþ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤¬Ï·¸å¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ÎÇÈ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë²È·×¤«¡¢ÂÎÄ´¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ËÌµÍý¤¬½Ð¤Ê¤¤Æ¯¤­Êý¤«¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤«¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Î¼ýÆþ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÂÎ¤Ø¤Î