¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÄÌÌõ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£1·î¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÄÌÌõ¤ò¼êÊü¤¹¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¡¢¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥­¥·¥å¥éµ­¼Ô¤Î½ðÌ¾µ­»ö¤Ç