なんで高梨沙羅選手だけ、オリンピックでいつもこんな目に遭うんだ……。テレビの前で彼女を応援していた視聴者の中には、こんな感情が自然とこみ上げたのではないだろうか。問題となったのは、2月15日（日本時間16日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル。高梨沙羅（29歳）の1回目のジャンプだった。同種目は五輪初採用ではあるが、高梨にとっては国際大会で数々の結果を残す、い