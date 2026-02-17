STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回取り上げるのは、喜寿を迎えてなお進化を続けるミステリー界の生ける伝説・島田荘司氏の最新作です。未来の中国を舞台にした作品で、イギリスからの逆輸入という異例の経緯で出版されたといいます。70年後の未来における純愛物語、ようへい氏がその深い魅力を語ります。ミステリーの巨匠が描く純愛SF小説皆さんこんにちは。北の読書大好き芸