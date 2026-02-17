こんなスターが、果たして今まで日本にいたでしょうか？なぜ世代も趣味も超えた多くの人が「だて様」に惹かれるのでしょうか？「麗しさ」「優しさ温かさ」そして「笑い」――誰もが実は求めている、でも得難い魅力が宮舘涼太さんには輝いているからかもしれません。麗しい佇まいながら、なぜかおかしくて笑ってしまう絶妙なパフォーマンスの数々はおなじみです。そんな宮舘さん初主演の連続ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら