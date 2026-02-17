¤³¤Î¤È¤³¤í¥Þ¥¹¥¯¤Î±Æ¤¬¤ä¤äÇö¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤¢¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸×¤Î»Ò¤Î±§Ãè¡¦ÄÌ¿®¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎxAI¤È¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤È¡¢2·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï²¿¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥É¥ëÈ¢¤À¤Ã¤¿EV¤Î¥Æ¥¹¥é¤ÏÇä¤ì¹Ô¤­¤¬µÞ¹ß²¼¥Æ¥¹¥é¤ÎÇäµÑÂæ¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ï179ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï164ËüÂæ¤ËÍî¤Á¤¿¡£ÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹9%¡£Ãæ¹ñ¤ÎÅÅÆ°¼Ö¤ÎBYD¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â¤¤¤«¤é¤À¡£BYD¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î85%¡£¤·¤«¤â¡¢Íø±×Î¨¤Î