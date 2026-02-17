Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ËÆþ¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á=2024Ç¯8·î6Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢¹â¶¶½ÓÀ®»£±Æ µ¤¸õ´íµ¡¤Î¸½¼Â¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦ÁÊ¾Ù¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤â¤¢¤ë¡£´Ä¶­ÇË²õ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¡Ö¸¶¹ð¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ëÁÊ¤¨¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤¿2024Ç¯8·î¡¢10¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô16¿Í¤¬¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÂç¼êÅÅÎÏ¤Ê¤É10¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿