¡Ö½Õ½©À©¡×¤«¤é¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤Ø¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¡£¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢2·î6Æü¤Ë³«Ëë¡£³«ËëÀá¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î24Ëü5501¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¡¢³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é8·î¤Ë³«Ëë¤·¤ÆÍâÇ¯¤Î5·î¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤ËÌó4¤«·î´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë