¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÜ·è»»¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë3·îËö¤Î¸¢ÍøÉÕ¤­ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎãÇ¯¡¢ÇÛÅö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çã¤¤¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨ÀáÍ×°ø¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë2·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÆâ3·î´ü·è»»´ë¶È¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤¬TOPIX¤ò¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ëµ¨ÀáÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª¿§¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ