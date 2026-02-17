衆院選前に話題となった要望書衆院選投開票日を目前に控えた2月5日、ある要望書が自民党関係者の間で出回り話題となった。宛先は自民党の高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長、古屋圭司選対委員長。差出人は「福井県第二選挙区支部所属16地域支部長一同」となっている。そこにはこんな要望が綴られていた。〈斉木（武志）氏が当選しても自民党入りは回避していただきますように要望します〉斉木氏は今回、福井2区から無所属で出馬し、