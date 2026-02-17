ÏÂ²Î»³2¶è¤«¤éºÆÁª¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤éÁÇÄ¾¤Ë¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤¤¡×ÏÂ²Î»³2¶è¤«¤éºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤ÎÀ¤¹Ì¹°À®»á¤Ï¡¢¤³¤¦ÉüÅÞ¤Ø°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¤ªÎÙ¡¢ÏÂ²Î»³1¶è¤Î»³ËÜÂçÃÏ»á¤Î¸Ä¿Í±éÀâ²ñ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÄÁ»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö±þ±ç¤äÍèÉÐ¤Ï1¡Á2Ê¬¤Î°§»¢¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤¹Ì¤µ¤ó¤Ï25Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ä¡¹¤È¸ì¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä