¤¤¤Þ¤äµþÅÔ¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHOTEL THE MITSUI KYOTO¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥ß¥Ä¥¤ ¥­¥ç¥¦¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢THE MITSUI¡Ë¡£¤½¤ÎÌÜ°õ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¾å¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë³á°æµÜÌç¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤È2025Ç¯12·î¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È97Ç¯¤ò¸Ø¤ëPOLA¡Ê¥Ý¡¼¥é¡Ë¡£Æ±¼Ò¤Î40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖB.A¡×¤¬¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ¤ËÍ¯¤­½Ð¤ë¡ÖµþÅÔÆó¾ò²¹Àô¡×¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂßÀÚ¶õ´Ö¡Ö¥×¥é