ÃÏÍý¤ÏÆÀ°Õ¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤â¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆî¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Answer½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/fukuoka-japan-downtown-city-skyline-6349