ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日）、フィギュアスケートペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れた世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が会心の演技を見せ、世界歴代最高の１５８・１３点をたたき出し、合計２３１・２４点と挽回した。ＳＰでの６・９点差を逆転しての金メダルが決まると、三浦は小さく拍手、木原と静かに抱き合って感激に浸った。完璧な演技に、会