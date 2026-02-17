ミラノ・コルティナオリンピック。フィギュアスケートのペア・フリーで、日本の「りくりゅう」ペアが世界歴代最高得点を叩き出し、大逆転の金メダルです！【映像】世界歴代最高得点を叩き出した「りくりゅう」ペアショートプログラムは5位発進となった世界王者三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」。日本時間けさのフリーでは冒頭のジャンプを成功させると、その後も完成度の高い演技を見せ、スピード感あふれる