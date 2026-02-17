¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼«Á³¤È°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤ëÆü¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿´¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¹¬±¿¤ò°ú¤­´ó¤»¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄÅ·