タレントのゆうちゃみ（２４）が仮面ライダー生誕５５周年記念作「アギトー超能力戦争ー」（４月２９日公開）で映画初出演することが１６日、分かった。同作は平成以降の仮面ライダー作品史上、最高平均視聴率１１・７％を誇る名作「仮面ライダーアギト」シリーズの劇場版最新作。仮面ライダーへ変身する重要な役どころでスクリーンデビューを飾る。ゆうちゃみは「お話をいただいてまず思ったのがドッキリちゃうん？でした！」