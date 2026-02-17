■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケートペア フリースケーティング（日本時間17日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」に並ぶフィギュアスケートペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が大逆転の金メダルを獲得した。会場総立ちとな