フィギュアスケートペア・ショートプログラムでは5位となった“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）がフリーで会心の演技をみせ、世界歴代最高となる158.13点をマークし、合計231.24点。大逆転で金メダルを獲得した。