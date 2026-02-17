【モデルプレス＝2026/02/17】仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として4⽉29⽇に公開される映画『アギトー超能⼒戦争ー』より、第2弾追加キャストが解禁。ゆうちゃみ、岩永洋昭、鈴之助、⻘島⼼、⾦⽥哲（はんにゃ.）、駒⽊根隆介、今井悠貴、ベッキーの出演が発表された。【写真】24歳ギャルモデル“仮⾯ライダーG6”に変身後の姿◆ゆうちゃみ、メインキャストで