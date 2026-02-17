【モデルプレス＝2026/02/17】韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本ユニバース映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』が、5月29日に公開決定。あわせて、メインキャストである水上恒司、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュンの4人が解禁された。【写真】26歳人気俳優のアフロヘア姿◆水上恒司・東方神起ユンホら「TOKYO BURST-犯罪都市-」出演決定アフロヘアが印象的な新宿中央署の“超”破