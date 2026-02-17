¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 16ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Ç½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Åì¶èÌðÅÄ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢1³¬¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Éô²°¤«¤é¤Ï80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË