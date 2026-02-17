中国で旧正月、春節の大型連休が始まりましたが、日中関係が冷え込む中、日本への旅行客は減少するとみられています。 北九州市の観光名所、小倉城です。■ドイツから訪れた人「ドイツから来ました。とてもよいです。」■韓国から訪れた人「とてもきれいで親切で、韓国と日本は近い。」 小倉城の昨年度の来場者数は、過去最多のおよそ30万人でした。そのうち6万人が海外からの観光客です。春節の大型連休に入りましたが、こ