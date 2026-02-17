今日17日(火)の日中は広い範囲で晴れますが、空気は冷たいままです。東海や関東など前日より気温が大幅に下がる所もあり、冬の寒さが戻るでしょう。西から晴れてくる今日17日(火)は西から張り出す高気圧に覆われるでしょう。九州から近畿にかけては次第に青空が広がる見込みです。東海と関東は朝まで雨や雪の降る所があり、路面の凍結にご注意ください。昼頃には晴れてきますが、関東の沿岸は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は