±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«Æü¤¬5·î29Æü¤Ë·èÄê¡£¼ç±é¤ò¿å¾å¹±»Ê¤¬Ì³¤á¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¿å¾å¹±»Ê¡¢¡È»þÂå¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡ÉÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ­¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡× ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯À½ºî¡¦¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿&#1254