¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î22Æü³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë·ë²Ì¡§[¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«] 2 - 0 [¥í¥Þ¥ó ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹ ¥Ö¥ë¥Á¥ã¥¬ / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«