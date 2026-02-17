BRUNO¤Ï2·î24Æü¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÊÅÅµ¤°µÎÏÆé¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼°µÎÏ¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¤Î2¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü4300±ß¡£BRUNOÄ¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ü¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±ÁàºîÍ½ÌóÄ´Íý¤Ç»Å»öµ¢¤ê¤Î²È»ö¤¬¸º¤é¤»¤ë¡ª¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥­¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤­¤ê¼ý¤Þ¤ëÅÅµ¤°µÎÏÆé¡£A4Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀßÃÖ¤Ç¤­¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏW225¡ßH280¡ßD24