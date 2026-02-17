コスプレイヤーのえなこが、17日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭グラビアを飾った。【写真】イメージ激変！表紙で艶っぽい姿を見せているえなこ“ホテルでの密会”をテーマに、ベッドでのランジェリー姿やお風呂のカットなど、驚くほど艶っぽい新境地を見せている。村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子らも登場している。