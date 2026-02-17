鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00〜9：54）の第5話（2月22日放送）に、マーシュ彩とみりちゃむがゲスト出演することが発表された。2人はいずれも日曜劇場初出演となり、家出した子どもたちを保護するシェルターの関係者を演じる。【写真】相関図に変化！ ”ある人物”が消えた…本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩に顔を変えて“リブート