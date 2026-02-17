ペア・フリーの演技を終え、抱き合う三浦璃来（手前）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日の16日、フィギュアスケートのペアで愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が同種目で日本勢初の金メダルに輝いた。フィギュアでは女子で2006年トリノ五輪の荒川静香、男子で14年ソチ、18年平昌両五輪の羽生結弦に続く頂点。兵庫県出身の三浦と愛知県出身の木