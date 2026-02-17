ミラノ・コルティナ冬季五輪は１６日、フィギュアスケートのペアフリーが行われ、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、この種目で日本勢初となる金メダルを獲得した。（デジタル編集部）三浦、木原組は１５日のショートプログラム（ＳＰ）で７３・１１点の５位につけていた。１６日のフリーは、ミスなく躍動感あふれる演技を披露し、歴代最高得点を更新する１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点に伸ばした。２人