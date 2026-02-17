両国国技館から、東京・ベイエリアの「トヨタアリーナ東京」に会場を移して行われた「第16回白鵬杯」。これまでは各国の幼児、小学生、中学生の男子による大会だったが、今年から小中学生女子、成人男女にも門戸を開き２月７日と８日の２日間にわたっての開催となった。元横綱・白鵬の白鵬翔さん（40）は、昨年６月９日に相撲協会を退職。同月14日に開かれた「第69代横綱白鵬応援パーティー〜40歳を契機として未来を輝かせる