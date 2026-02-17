»°Âô¹â¤ò¸£°ú¤·¤¿ÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¹Ã»Ò±àÀÄ¿¹¸©Î©»°Âô¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¡Ê¸µ¶áÅ´¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï1969Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡±¦ÏÓ¤À¡£±äÄ¹18²ó0-0ºÆ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³¾¦¤È¤Î·è¾¡Àï¤ÏÅÁÀâ¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Æ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»îÎý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½Õ¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î1²óÀïÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ç°ú¤­Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þÆüÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿º´Æ£Æ»ÏºÅê¼ê¡Ê¸µÆî³¤¡¢ÂçÍÎ¡Ë¤Î»ØÆ³¤â¼õ¤±¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1969Ç¯½Õ¤Î