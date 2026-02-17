野球の試合会場に現れたのは、なんと子猫！捨てられたと思われる子猫は、周りの人たちを人懐っこい行動でメロメロに……。そんな子猫の姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で438万回以上再生され、「連れて行ってくれって…」「すごく人懐っこい」「優しい人に救われてよかった」などの声が寄せられています。 【動画：野球の大会中に現れた『捨てられたと思われる子猫』→試合中の様子に心温まり…『感動の結末』】 野球の