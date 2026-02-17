猫ちゃんのジャンプ力を試す実験をした飼い主さん。実験の結果が面白くて可愛いと話題です。動画には「個性が出てて楽しいですね！」「ちょい例外もかわいいｗ」等のコメントが海外からも寄せられ48万回以上再生されているようです。 【動画：７匹の猫の『ジャンプ力』を検証→テープを張ってみた結果…"想像以上の展開"に爆笑】 猫ちゃんのジャンプ力を実験 Instagramアカウント「shirasu_nogohan」に投稿されたのは、猫