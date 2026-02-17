ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのフリーが行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いた。このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金４、銀５、銅９で合計１８個となり、冬季五輪で過去最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。