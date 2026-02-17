◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)ペアショートプログラムで5位の三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアが、メダルをかけたフリーの演技に登場。完璧な演技を披露し、世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。逆転で金メダルを獲得しました。フリーは12番目で登場したりくりゅうペア。冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフト、ジャ