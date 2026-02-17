10日にプレミアリーグ第26節でウェストハムと対戦したマンチェスター・ユナイテッドは、ここでしばしの休息期間を得た。イングランドではFA杯が行われているが、すでにマンUは敗退している。次のゲームは23日のエヴァートン戦だ。この休止期間に母国ポルトガルへ戻ったのがMFブルーノ・フェルナンデスだ。ブルーノが姿を見せたのは、15日に行われたポルトガル2部リーグ第22節のパソス・デ・フェレイラ対SCトレエンセのスタンドだ。